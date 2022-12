Mercato - OM : En Premier League, Longoria peut faire un coup de maître

Thomas Bourseau

En fin de contrat à Crystal Palace en juin prochain, Wilfried Zaha serait prêt à relever un nouveau défi alors que Pablo Longoria songerait à l’accueillir à l’OM. Pour autant, la concurrence est rude en coulisse.

Wilfried Zaha évolue à Crystal Palace depuis l’hiver 2015 et n’a jamais connu un autre championnat que la Premier League. Du haut de ses 30 ans, l’international ivoirien serait emballé par l’idée de vivre une nouvelle expérience à l’étranger à compter de la prochaine intersaison à en croire 90min . Soit, au moment de l’expiration de son contrat chez les Eagles .

À l’OM, on pense à Wilfried Zaha pour l’été prochain

Et Pablo Longoria travaillerait déjà en amont sur cette opération en coulisse. Le président de l’OM préparerait une offre de contrat à soumettre au clan Wilfried Zaha dans le cadre du mercato hivernal, moment où l’attaquant de Crystal Palace pourra s’entendre avec un club évoluant en dehors de Premier League sur les termes de son futur bail. C’est en effet l’information communiquée par 90min .

Wilfried Zaha a la cote en France… et en Allemagne