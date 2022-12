Mercato - PSG : Cette incroyable anecdote sur le transfert de Ronaldinho

Thibault Morlain

Au PSG, certains ont un grand regret : ne pas avoir vu jouer Pedro Miguel Pauleta et Ronaldinho ensemble. A l'été 2003, le Portugais est arrivé de Bordeaux, mais le Brésilien a lui rejoint le FC Barcelone. Entraîneur du PSG de l'époque, Vahid Halilhodzic aurait pourtant aimé conserver Ronaldinho, mais a livré une incroyable anecdote à ce sujet.

Si on se souvient des fulgurances de Ronaldinho sous le maillot du FC Barcelone, le Brésilien a également joué avec le PSG. De 2001 à 2003, il a fait vibrer le Parc des Princes grâce à ses dribbles. Mais cette belle histoire a donc pris fin suite à son transfert vers les Blaugrana. Et voilà que pour So Foot , Vahid Halilhodzic a fait certaines révélations à propos du transfert de Ronaldinho, lui qu'il aurait aimé garder afin de l'associer à Pedro Miguel Pauleta au PSG.

« Ils étaient obligés de le vendre »

« En arrivant à Paris, lorsque j'ai demandé aux dirigeants si on gardait Ronaldinho, ils m'ont répondu que c'était moi qui décidais. Et une semaine après, je me suis retrouvé devant le board de Canal+ qui m'expliquait qu'ils étaient obligés de le vendre. Mon rêve était de l'associer à Pauleta, mais ils m'ont dit que si on faisait ça, le club serait relégué par la DNCG », a d'abord expliqué Halilhodzic.

« Dans l’effectif, il y avait même un joueur qui n’existait pas »