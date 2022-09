Foot - Mercato - PSG

PSG : Ronaldinho affiche un énorme regret avec son départ

Publié le 30 septembre 2022 à 10h00 par Hugo Chirossel

Bien qu’il ne soit resté que deux ans, de 2001 à 2003, le passage de Ronaldinho au PSG aura marqué les esprits. Il est récemment revenu sur ses années parisiennes, regrettant de ne pas être resté plus longtemps et confiant que ses meilleurs souvenirs étaient les classiques face à l’OM.

Lors de l’été 2001, le Paris Saint-Germain recrutait Ronaldinho, en provenance du Grêmio. S’il n’est finalement resté que deux saisons au PSG, il garde tout de même un bon souvenir de ses années parisiennes. Son seul regret est d’ailleurs « de ne pas être resté plus longtemps », comme il l’a confié dans une interview accordée à Carré . « C’est vraiment la pire chose qui me soit arrivée », a-t-il ajouté.

▶️ La légende vivante @10Ronaldinho revient sur son passage au @PSG_inside ! Les classico, ses meilleurs souvenirs et surtout ce regret d’être parti trop vite… #Football #interview #CARRÉ #lemediacarre #ronaldinho #ronnie #psg #TeamPSG #ronaldinhogaucho #brazil #classico pic.twitter.com/LBDWa1kend — CARRÉ (@lemediacarre) September 29, 2022

« J’aurais aimé rester »

Sa deuxième saison à Paris est plus compliquée et marquée par des passages sur le banc, un choix assumé de Luis Fernandez, entraîneur à l’époque. Ronaldinho estime que « si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou d’autres choses, j’aurais aimé rester. Mais tout cela appartient à Dieu maintenant, et j’ai fini dans un club merveilleux, où j’ai été très heureux . » En effet, il prendra ensuite la direction du FC Barcelone, où il remportera notamment le Ballon d’Or en 2005 et la Ligue des champions l’année suivante.

« Les classiques contre l’OM qui ont toujours été magnifiques »