L’incroyable transfert de Ronaldinho, le coup du siècle pour le PSG

Publié le 14 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Durant l'été 2001, le PSG réalise l'un des transferts les plus impressionnants de son histoire en recrutant Ronaldinho, véritable crack du football brésilien. Le club de la capitale a même profité des problèmes de Gremio Porto Alegre pour attirer Ronnie pour environ 4,8M€ alors que Gremio réclamait six fois plus. Retour sur l'un des transferts du siècle.

L'histoire entre le PSG et le Brésil est riche. Certains auriverdes ont marqué l'histoire du club de la capitale à l'image de Raï ou encore Ricardo. Et en 2001, les Parisiens vont de nouveau tenter un énorme coup avec un Brésilien prometteur connu sous le nom de Ronaldinho. Il faut dire que le mercato va connaître une révolution. Le 26 mars 2001, la loi Pelé va entrer en vigueur. Concrètement, désormais, lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat, il n'y a plus besoin de débourser d'indemnités de transfert pour attirer le joueur concerné. Les clubs brésiliens sont donc en panique et demandent même au gouvernement d'intervenir. Mais rien ne changera. C'est une terrible nouvelle pour le Gremio Porto Alegre qui possède l'un des joueurs les plus prometteurs de l'histoire du Brésil : Ronaldinho. Le contrat du crack s'achève le 15 février 2001, et bien évidemment les plus grands clubs européens vont se positionner. Gremio tentera de prolonger son génie en lui offrant des conditions salariales inédites. Mais la décision est prise, Ronaldinho veut rejoindre l'Europe.

Ronaldinho débarque au PSG quasiment gratuitement

Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone, Leeds, le Borussia Dortmund ou encore les deux clubs de Milan sont à l'affût, mais c'est bien au PSG que Ronaldinho va débarquer. « Paris est le meilleur endroit où je pouvais aller. C'est une ville magnifique. J’aurai tout pour être pleinement heureux. Après avoir réussi à vivre en France, je pourrai vivre partout ailleurs », confiait-il à l'époque dans les colonnes de L'EQUIPE . Dès le 22 décembre 2000, Ronaldinho signe au PSG qui officialisera la nouvelle le 17 janvier en vue d'une arrivée le 1er juillet. S'engage alors une bataille juridique avec Gremio qui conteste ce dossier puisque le Brésilien a signé à Paris alors qu'il était encore sous contrat. Le temps que l'imbroglio soit réglé, Ronaldinho n'a pas le droit de jouer, et la FIFA finira par trancher. Finalement, le PSG sera condamné à verser 4,8M€ alors que Gremio... qui en réclamait six fois plus. Et en 2003, il quittera le club pour plus de 30M€.

🇧🇷Le match humiliant de Ronaldinho face à l'OM, le 26 octobre 2002 (3-0). 😍🔥 🗞Les souvenirs du jour ➡ https://t.co/ISTojTtm1j pic.twitter.com/SuZ1fBIqbT — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) October 26, 2021

Génie par intermittence

Une fois l'imbroglio réglé, Ronaldinho pourra donc débuter son histoire avec le PSG le 4 août 2001 à l'occasion d'un déplacement à Auxerre lors duquel il entrera en jeu. Mais le passage du Brésilien à Paris sera marqué par une inconstance parfois frustrante compte tenu de son immense talent. Capable de performances légendaires, notamment contre l'OM, Ronaldinho a également livré des prestations plus ternes lorsque l'enjeu n'était pas au rendez-vous. Champion du monde en 2002, le numéro 10 brésilien va prendre une nouvelle dimension et sa seconde saison au PSG sera marquée par de nombreux passages sur le banc. Un choix expliqué par Luis Fernandez, entraîneur à l'époque. « J’ai fait mon travail. J’ai la conscience tranquille, celle d’avoir servi mon club. La première saison, Ronaldinho avait été remarquable. Avec mon staff, on a réussi à en faire un champion du monde. La deuxième année, ses proches quittant Paris pour rentrer au pays, il s’est donné des libertés pour sortir. Et les dirigeants du Barça l’ont déstabilisé pour partir la saison d’après. Le problème cette saison-là, c’est qu’on n’avait pas les moyens d’aujourd’hui. Avec les moyens financiers actuels, on aurait pu le retenir. Le PSG n’était pas encore devenu ce qu’il est devenu à l’heure actuelle. Je n’ai pas de regrets, lui doit en avoir... Lorsque je le vois finir dans une prison avec son frère, j’ai de la peine car ce garçon est un vrai gâchis. La deuxième année à Paris, il a choisi ses matches, il a touché les gens car il a marqué à l’aller comme au retour contre Marseille. J’ai eu plusieurs discussions avec lui. J’avais un président qui n’était pas un président de club, Monsieur (Laurent) Perpère (président du PSG entre 1998 et 2003), ce n’était pas l’homme de la situation. L’institution n’était pas respectée à mon époque », confiait Fernandez en octobre 2020.

Ronaldinho n'a pas oublié le PSG et Paris