Transferts - PSG : Al-Khelaifi met le Barça dos au mur pour Messi

Publié le 30 septembre 2022 à 08h30 par Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG au terme de la saison, Lionel Messi aurait le choix entre le prolonger, revenir au FC Barcelone ou bien vivre le rêve américain en Major League Soccer. Pour ce qui est d’un retour au Barça, l’affaire serait mal embarquée au vu de la détermination du PSG à conserver le septuple Ballon d’or.

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait plier bagage en quittant le PSG. Bien qu’il existe une option pour rallonger son contrat d’une saison supplémentaire, l’accord initial contractuel convenu entre le PSG et le clan Messi prendra fin en juin prochain. Et dans les médias, une information circule depuis quelque temps sur la volonté du comité de direction du Paris Saint-Germain présidé par Nasser Al-Khelaifi de conserver Messi en lui faisant signer une prolongation de contrat.

«Le PSG va lui offrir un contrat de star que le Barça ne peut pas lui offrir en ce moment»

Même son de cloche du côté du FC Barcelone. Comme le président Joan Laporta l’a souligné à plusieurs reprises pendant l’été, l’objectif est de faire revenir la légende vivante blaugrana au Camp Nou. Pour autant, la tâche s’annonce compliquée pour le Barça au vu de la surpuissance financière du PSG qui serait prêt à enterrer le club culé dans ce dossier comme le journaliste Antonio Romero l’a révélé sur les ondes de la Cadena SER. « Le PSG va lui offrir un contrat de star que le Barça ne peut pas lui offrir en ce moment ».

Messi va attendre la fin du Mondial

De son côté, comme cela a été affirmé par le journaliste Fabrizio Romano et bien d’autres médias, Lionel Messi ne se pencherait pas encore sur la question de son avenir et attendrait la fin du Mondial avec l’Argentine afin de commencer à y songer. Le PSG d'Al-Khelaifi et le FC Barcelone de Laporta sont donc prévenus.