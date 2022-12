Mercato - OM : Luis Suarez en rajoute une couche après son départ de l'OM

Thibault Morlain

Le marché des transferts n'est pas encore officiellement et pourtant, l'OM a déjà officialisé une opération pour janvier. En effet, il y a quelques jours, le club phocéen a confirmé que Luis Suarez sera prêté à Almeria jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat qui peut devenir obligatoire. Voilà donc le Colombien de retour en Liga après son expérience à Grenade. Et Suarez a de nouveau pris la parole à propos de ce nouveau défi qui se présente à lui.

Entre l'OM et Luis Suarez, c'est déjà terminé. Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria avait déboursé 10M€ pour l'attaquant colombien alors Grenade. Mais voilà que cela a viré au flop et quelques mois plus tard, Suarez fait déjà ses valises. L'OM l'a dernièrement officialisé, l'attaquant de 25 ans retrouve la Liga, étant ainsi prêté à Almeria. Un prêt assorti d'une option d'achat de 8M€ qui peut devenir obligatoire si le club andalou se maintient en Liga. « Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j'ai eu l'occasion de jouer dans l'un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n'oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu'ils m'ont accordés au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout », expliquait-il après avoir quitté l'OM.

« Je suis content de faire partie de ce projet »

Dans l'attente de l'ouverture du mercato hivernal pour l'officialisation de son prêt, Luis Suarez s'entraîne déjà avec Almeria. Et en Andalousie, le Colombien a pris la parole concernant cette nouvelle expérience qui débute. Ainsi, pour les médias de son club, Luis Suarez a expliqué : « Je suis très content et excité de cette nouvelle étape à Almeria. J'ai vu un projet excitant ici et c'est pour cela que je suis impatient de jouer avec Almeria. Je suis content de faire partie de ce projet. C'est ce qui m'a donné envie de venir. Je suis arrivé avec l'envie de m'entraîner, apporter mon football, ma verticalité, ma vélocité. Et le plus important pour donner des points à l'équipe est de marquer des buts ».

« Il faut être unis »