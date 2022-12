Mercato - OM : Poussé au transfert par Longoria, il sort du silence

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Luis Suarez n’a jamais réussi à trouver son rythme ces six derniers mois au sein du club phocéen, qui a officialisé son départ lundi. Et le buteur colombien, poussé vers la sortie, ne semble pas pour autant rancunier envers sa direction et a publié un message d’adieux.

10M€, c’est le montant qu’a versé l’OM l’été dernier pour s’attacher les services de Luis Suarez, recruté en provenance de Grenade. Le buteur colombien de 25 ans était donc censé faire oublier Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque en concurrence avec Alexis Sanchez et Bamba Dieng, et malgré un ratio global qui n’a rien de déshonorant (3 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de Ligue 1), Suarez a été poussé vers la sortie. Et l’OM a officialisé lundi son départ pour Almeria, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui sera effectif à l'ouverture du mercato hivernal en janvier.

« Un apprentissage que je n’oublierai jamais »

Via un message diffusé sur Instagram, Luis Suarez s’est confié sur son départ de l’OM : « Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j'ai eu l'occasion de jouer dans l'un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n'oublierai jamais », indique le buteur colombien.

Sans rancune pour Suarez