Mercato - PSG : 75M€ pour recruter ce crack de la Coupe du monde ?

La rédaction

En quête d’un nouveau joueur offensif pour épauler le trio offensif Neymar-Mbappé-Messi, le PSG s’intéresse à Cody Gakpo. Mais l’attaquant du PSV Eindhoven est notamment suivi par le Real Madrid ou encore Manchester United. Valorisé à 45 M€ par son club l’été dernier, puis à 60 M€ avant le Mondial, les Néerlandais ont décidé d’augmenter son prix au vu des prestations de Gakpo dans cette Coupe du Monde.

Brillant avec le PSV Eindhoven avant la Coupe du Monde, Cody Gakpo continue sur sa lancée dans ce Mondial. Avec déjà 3 buts en 4 rencontres, l’attaquant néerlandais n’en finit plus d’impressionner. Le joueur est d’ailleurs courtisé par les plus grands clubs et devrait donc faire énormément parlé de lui cet hiver.

Le PSG, le Real Madrid et Manchester United intéressés par Cody Gakpo

Alors que le PSG s’intéresse à Cody Gakpo dans l’optique d’épauler son trio offensif, Luis Campos devra batailler avec le Real Madrid et Manchester United pour s’attacher les services de l’attaquant néerlandais. Cet été, le PSV Eindhoven avait valorisé son joueur à 45 M€ pour ensuite monter à 60 M€ avant la Coupe du Monde. Mais le club néerlandais a une nouvelle fois augmenter le prix.

Le PSV Eindhoven demande 75 M€ pour Gakpo