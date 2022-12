Mercato - PSG : Le Qatar plombé sur ce transfert à 90M€ ?

C’est l’une des priorités de Luis Campos depuis son arrivée : recruter un nouveau défenseur central. Alors que le conseiller football du PSG priorisait Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le Portugais continue de batailler pour s’attacher les services de Slovaque. Pour autant, il étudie d’autres pistes en défense, dont celle menant à Josko Gvardiol. Mais le défenseur croate est notamment suivi par le Real Madrid qui pourrait bientôt dégainer une offre.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a pour mission de recruter un nouveau défenseur central. Après avoir fait de Milan Skriniar sa priorité lors du dernier mercato estival, le conseiller football du club de la capitale étudie d’autres options, dont celle menant à Josko Gvardiol. Notamment pisté par le Real Madrid, le défenseur croate avait donné un indice sur son avenir.

🚨🚨💣| BREAKING: Real Madrid are going ALL-IN on Josko Gvardiol. He's a priority. They're planning to make a bid of 90 million euros to Leipzig. @AlfredoPedulla #rmalive