Mercato - PSG : Courtisée par Campos, cette star lâche un gros aveu sur son transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid, João Félix voudrait faire ses valises et rejoindre un nouveau club pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Interrogé ce mardi soir sur son avenir, João Félix a fait passer un message clair.

Depuis le début de la saison, João Félix peine à enchainer les titularisations à l'Atlético de Madrid sous la houlette de Diego Simeone. Agacé par cette situation, l'international portugais serait déterminé à plier bagages pour rejoindre un nouveau club au mois de janvier, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

«En comparaison avec l'Atlético, la joie est différente ici»

Séduit par João Félix, Luis Campos serait prêt à lui tendre les bras. Toutefois, le conseiller football du PSG doit faire preuve de patience avant de pouvoir boucler le transfert du Portugais, et ce, parce que ce dernier est focalisé sur la Coupe du Monde pour le moment.

«Mon agent ne me dit rien et je ne veux pas savoir non plus»