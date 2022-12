Mercato - PSG : Le clan Joao Félix fait une grande annonce, Campos se tient prêt

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Désireux de faire venir un attaquant pour épauler la MNM, le PSG suit de près Joao Félix. Sur le départ de l’Atlético de Madrid, l’international portugais devra attendre la fin du Mondial pour voir sa situation évoluer. Les Colchoneros attendent une belle offre, eux qui avaient payé 125M€ pour s’offrir l’ancien crack de Benfica.

Et si le PSG venait réaliser un énorme coup sur le mercato d’hiver ? Difficile à imaginer vu les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur le sujet. « On verra, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien », a déclaré le président du PSG qui n’a pas forcément prévu de recruter cet hiver. Pourtant, une belle opportunité pourrait bien se présenter.

« Ça va s'accélérer dans les prochaines semaines »

En effet, la situation de Joao Félix interpelle clairement. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui est dans le viseur du PSG, a demandé son départ du club madrilène. « Ça va s'accélérer dans les prochaines semaine s », confie son entourage dans des propos rapportés par Marca . Très peu utilisé par Diego Simeone ces derniers temps, Joao Félix ne s’entend plus avec son entraîneur et un transfert semble être la seule option pour qu’il retrouve le plaisir de jouer. Et comme le PSG est positionné, Joao Félix pourrait être tenté de rallier le club de la capitale.

