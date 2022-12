Mercato - PSG : A peine arrivé, cette recrue de Campos a affiché une terrible crainte

Hugo Chirossel

L’été dernier, Carlos Soler a fait le choix de quitter son club formateur, Valence, pour s’engager avec le PSG. Un choix difficile pour lui et risqué, à quelques mois de la Coupe du monde. L’international espagnol, présent au Qatar avec la Roja, avoue y avoir pensé au moment de prendre sa décision.

Lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a connu de nombreux changements. Quatre joueurs ont été recrutés par Luis Campos dans ce secteur de jeu : Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Ce dernier avait jusque-là toujours évolué au sein de son club formateur, Valence. S’il est heureux d’avoir rejoint le PSG, le joueur âgé de 25 ans avoue tout de même que cela n’a pas été une décision facile à prendre.

«J'ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club»

« Ce n'est pas facile de quitter ma maison, là où j'ai passé toute ma vie. Mais j'ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club, l'un des plus grands d'Europe, et me bagarrer pour jouer le plus possible et gagner des titres. Je suis heureux maintenant. J'ai connu un petit moment d'apprentissage, mais ce dernier mois, j'ai pu jouer plus, j'ai aidé l'équipe... Ça a été mieux », a confié Carlos Soler, dans un entretien accordé à l’ AFP .

«Mes proches me posaient des questions là-dessus»