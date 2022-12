Depay, Gerson, João Félix… Toutes les infos mercato du 4 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Depay a snobé le Qatar

Aujourd'hui au FC Barcelone, Memphis Depay est auparavant passé par l'OL ou encore Manchester United. Le Néerlandais aurait toutefois pu être un joueur du PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe , en 2015, alors qu'il était encore au PSV Eindhoven, Depay était tout proche de s'engager avec le club de la capitale. Un accord avait même été trouvé entre le PSG et l'attaquant. En vain.



OM : La décision radicale de Gerson pour son mercato

Cet hiver, Gerson semble décidé à quitter l'OM. Et le Brésilien aurait les idées très claires pour ce qu'il veut pour son avenir. Ainsi, SportMed TV assure que quelques clubs européens se seraient rapprochés pour le possible transfert de Gerson. Toutefois, cela n'intéresserait pas ce dernier qui n'aurait qu'une seule destination en tête : Flamengo.



PSG : Le clan Leão lâche une nouvelle réponse pour son transfert

Disputant actuellement la Coupe du monde avec le Portugal, Rafael Leão fait l'objet de nombreuses rumeurs pour son avenir. L'attaquant du Milan AC est très courtisé, notamment par le PSG, et un transfert serait visiblement à prévoir pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2024. Selon les informations de AS , alors que Leão ne devrait pas partir en janvier, dans son entourage, on explique qu'un départ devrait bel et bien intervenir l'été prochain.



