Mercato - PSG : Cette recrue de Campos lâche ses vérités sur son transfert

Parmi les nombreuses recrues au milieu de terrain du PSG l’été dernier, on retrouve notamment Carlos Soler. L’international espagnol a décidé de quitter son club de toujours, Valence, pour s’engager avec le champion de France 2022 jusqu’en juin 2027. Un choix difficile pour lui, dont il a expliqué les raisons.

L’été dernier, le milieu de terrain a été un des gros chantiers de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Quatre joueurs sont venus renforcer l’entrejeu parisien, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Un choix difficile pour ce dernier, ayant toujours évolué au sein de son club formateur, Valence.

Engagé jusqu'en juin 2027

L’international espagnol, présent avec Qatar pour disputer la Coupe du monde avec la Roja , s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Dans un entretien accordé à l’ AFP , il est récemment revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la capitale française.

« J'ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club »