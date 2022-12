Transferts - PSG : Campos est fixé pour l'un de ses chouchous sur le mercato

Pierrick Levallet

Élément incontournable à l'AC Milan, Rafael Leão n'est pas passé inaperçu sur le marché des transferts. Le joueur de 23 ans serait notamment l'une des priorités de Luis Campos au PSG. Mais les Rossoneri n'auraient pas abandonné l'idée de le prolonger et compteraient même blinder le futur contrat du Portugais. Néanmoins, un autre prétendant pourrait pointer le bout de son nez dans ce dossier.

Depuis son départ du LOSC, Rafael Leão a grandement progressé. Le Portugais s’est imposé à l’AC Milan et est devenu un élément incontournable de la formation de Stefano Pioli. Mais son avenir pourrait ne pas s’écrire chez les Rossoneri . Le joueur de 23 ans aurait tapé dans l’oeil de plusieurs clubs en Europe, dont le PSG de Luis Campos. Mais l’AC Milan n’aurait clairement pas abandonné l’idée de le prolonger, alors que son contrat expire en juin 2024.

L’AC Milan veut blinder le contrat de Leão

À en croire la presse italienne, l’AC Milan continueraient de pousser pour prolonger Rafael Leão. Paolo Maldini et Frederic Massara auraient d’ailleurs eu des contacts positifs avec Jorge Mendes. La direction milanaise s’en remettrait à l’agent pour convaincre le joueur de 23 ans. Les Rossoneri auraient notamment prévu de blinder le futur contrat de Rafael Leão d’après AS . Alors qu’une clause libératoire à 150M€ est déjà présente dans le contrat actuel du Portugais, l’AC Milan prévoirait de la faire grimper à 200M€. Mais pour le moment, le joueur n’aurait pas pour plan de prolonger.

Leão veut partir, le Real Madrid à l’affût