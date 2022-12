Transferts : Le Real Madrid a son plan B sur le mercato

Pierrick Levallet

Afin de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid aimerait recruter Jude Bellingham. L'international anglais serait vu comme l'option idéale afin de succéder à Toni Kroos et Luka Modric. Cependant, le club madrilène jugerait l'opération comme trop importante sur le plan économique. Florentino Pérez aurait donc trouvé un plan B sur le mercato.

Avec Toni Kroos et Luka Modric en fin de contrat en juin prochain, le Real Madrid se préparerait déjà à l’avenir. Le club madrilène voudrait apporter un peu de fraîcheur dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti. Dans cette optique, Florentino Pérez aurait ciblé Jude Bellingham, étincelant avec le Borussia Dortmund et avec l’Angleterre à la Coupe du monde. Cependant, la concurrence de Liverpool serait plutôt rude et le montant de l’opération pourrait atteindre les 150M€. Le prix du transfert serait d’ailleurs un frein aux yeux de Florentino Pérez.

Le Real Madrid refroidi dans le dossier Bellingham

Comme révélé par MARCA ce mardi, le Real Madrid serait plutôt réticent à l’idée de mettre 150M€ sur la table pour Jude Bellingham. La direction merengue considérerait ce prix comme trop élevé et pouvant mettre la stabilité du club sur le plan financier en péril. De ce fait, le Real Madrid explorerait d’autres options sur le marché. Et Florentino Pérez aurait peut-être identifié son plan B.

Tielemans comme plan B

Alors que Dani Ceballos pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison, le Real Madrid n’aurait pas écarté l’option Youri Tielemans selon SPORT . En fin de contrat en juin prochain avec Leicester City, l’international belge intéresserait la direction madrilène, mais aussi celle du FC Barcelone et d’Arsenal. Côté Real Madrid, Jude Bellingham serait toujours la priorité au milieu de terrain. Mais face à la difficulté du dossier, Florentino Pérez pourrait se rabattre sur Youri Tielemans.

En dehors de l’Angleterre, Tielemans ne veut que le Real Madrid