Mercato - PSG : Henrique en grande difficulté pour ce coup à 150M€ ?

Étincelant en Bundesliga et brillant avec l'Angleterre à la Coupe du monde, Jude Bellingham a tapé dans l'oeil d'un bon nombre de clubs. Le joueur de 19 ans serait notamment suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool. Et pour le moment, les Reds seraient les mieux placés pour s'attacher les services de la pépite du Borussia Dortmund.

Sensationnel avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre depuis le début du Mondial, Jude Bellingham est convoité par certains des plus grands cadors européens. Le milieu de terrain de 19 ans aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid, de Liverpool, mais aussi du PSG. Antero Henrique se serait renseigné il y a quelques semaines déjà en vue d’une arrivée de l’Anglais dans la capitale. Mais un autre concurrent serait en bien meilleure position dans ce dossier estimé à 150M€.

TRUE✅ Liverpool are favorites to sign Jude Bellingham (19) from @BVB next Summer. talks are more advanced than with Real Madrid. The Family of Bellingham prefers the Transfer to @LFC @SPORTBILD