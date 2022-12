Mercato - PSG : C’est confirmé, un crack à 60M€ va snober Campos

Pierrick Levallet

Véritable crack de Palmeiras, Endrick est convoité par les plus grandes écuries européennes. Le PSG et le Real Madrid lorgneraient notamment sur l'attaquant de 16 ans. Seulement, après avoir été recalé par Palmeiras, Luis Campos se serait retiré du dossier et a donc laissé la voie libre au club madrilène, qui avance à vitesse grand V pour Endrick.

Il n’a que 16 ans, et il affole pourtant déjà le mercato. Endrick, la pépite de Palmeiras, est peut-être la nouvelle sensation du football brésilien. Plusieurs cadors européens le convoiteraient, dont le PSG, le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Real Madrid. Surnommé le « nouveau Neymar » au Brésil, Endrick dispose d’un potentiel incroyable. Luis Campos aurait ainsi aimé le faire venir dans la capitale et était même passé à l’action. Mais finalement, le conseiller football parisien abandonné le dossier.

Le PSG abandonne le dossier Endrick

Comme révélé par Fabrizio Romano, le PSG se serait retiré dans la bataille pour Endrick. Après avoir vu son offre de 93M€ pour l’attaquant de 16 ans et Estevão être recalée par Palmeiras, Luis Campos aurait simplement décidé de retirer sa proposition et d’abandonner les deux dossiers. Le conseiller football parisien aurait lâché l’affaire. Une aubaine pour le Real Madrid, qui continue d’avancer pour le recrutement d’Endrick.

Le Real Madrid touche au but pour Endrick

À en croire les informations de MARCA , les négociations seraient en excellente voie. Le média espagnol rejoint la presse brésilienne et indique qu’un accord serait tout proche entre Palmeiras et le Real Madrid, qui aurait accepté de s’aligner sur les 60M€ réclamés par le club brésilien. L’affaire ne serait pas encore entièrement bouclée, mais elle devrait l’être après la prochaine visite du père et agent d’Endrick à Madrid. Ce dernier devrait être accompagné d’un représentant de Palmeiras afin de finaliser l’opération.

Haaland décisif dans l’arrivée d’Endrick malgré lui