Mercato - PSG : Le Real Madrid met la pression à Campos pour ce transfert à 60M€

Véritable dénicheur de talent sur le mercato, Luis Campos voudrait faire venir un crack au PSG. Le conseiller football parisien suivrait Endrick, la pépite de Palmeiras, de près. Mais l'attaquant brésilien se rapprocherait de plus en plus du Real Madrid, qui le convoite également. Et le club merengue devrait passer à la vitesse supérieure prochainement.

À 16 ans, Endrick fait déjà des merveilles avec Palmeiras. Le jeune attaquant a déjà marqué ses premiers buts avec le groupe professionnel. Naturellement, les plus grands clubs européens s’intéresseraient à lui. Luis Campos aimerait notamment le faire venir au PSG. Mais plus le temps passe, plus Endrick se rapprocherait d’un autre prétendant.

Real Madrid are trying to complete and close the Endrick deal by the end of the year. Official talks are ongoing on both player and clubs side. 🚨⚪️🇧🇷 #Real€60m package discussed. Real are pushing but Chelsea and PSG will try until the end.More: https://t.co/cTTnPaaBa9 pic.twitter.com/GTHxs8QfSL