Mercato - PSG : Grande nouvelle venue de Barcelone pour le «nouveau Neymar»

Amadou Diawara

Le PSG doit se méfier de Chelsea, mais surtout du Real Madrid, pour Endrick. Toutefois, Luis Campos n'aurait pas à garder un œil sur le FC Barcelone concernant le crack brésilien de Palmeiras. En effet, le Barça de Xavi n'aurait pas encore lancé de discussions concrètes pour boucler le transfert d'Endrick.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick affolerait l'Europe. En effet, l'attaquant brésilien de 16 ans serait dans le collimateur des plus grands colosses du continent, et notamment du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais heureusement pour Luis Campos, le Barça de Xavi n'aurait pas encore lancé les hostilités pour boucler le transfert d'Endrick.

Mercato : Coup de tonnerre pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/CZS6FHrEY1 pic.twitter.com/pigLfgA8wW — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Le Barça n'a pas lancé les hostilités pour Endrick

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , la direction du FC Barcelone n'aurait pas encore débuté les discussions concrètes pour mener à bien l'opération Endrick. Au contraire, le Real Madrid serait déjà passé aux choses sérieuses sur ce dossier.

Aucune discussion concrète entre Barcelone et Endrick