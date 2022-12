Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision fracassante pour Mbappé

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG et sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé aurait toutefois des envies d'ailleurs pour le prochain marché des transferts. Malgré sa récente prolongation, le Français voudrait s'en aller et forcément, les regards se sont immédiatement tournés vers le Real Madrid. Pour autant, du côté de Florentino Pérez et des Merengue, on aurait définitivement tourné la page après l'épisode du dernier mercato estival.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime à nouveau le mercato. En effet, alors que le natif de Bondy a prolongé jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option au PSG, son idée serait de partir l'été prochain. Après certaines tensions avec la direction parisienne, Mbappé s'imaginerait donc ailleurs pour poursuivre sa carrière. Faut-il alors s'attendre à un retour de flamme du Real Madrid ? Depuis plusieurs années maintenant, la Casa Blanca est le club le plus intéressé par Kylian Mbappé. Mais voilà qu'aujourd'hui, la tendance serait quelque peu différente...

Le Real Madrid passe à autre chose pour Mbappé

Verra-t-on alors Kylian Mbappé rejoindre enfin le Real Madrid lors du prochain mercato estival ? Ce mardi, AS apporte la réponse et ce serait non. En effet, selon les informations du média ibérique, la direction merengue n'aurait pensé à aucun moment à revenir à la charge pour le numéro 7 du PSG. La raison ? Ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela. Au Real Madrid, on considérerait que Mbappé ne se serait pas bien comporté lors des négociations avec les dirigeants madrilènes.

« C'est absurde d'insister »