Mercato - PSG : Pisté par Luis Campos, il fait une annonce sur son avenir

Présent au Qatar pour participer à la Coupe du monde, l’avenir de Rafael Leão fait beaucoup parler. En effet, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, l’AC Milan aurait aimé le prolonger avant le début du Mondial. L’international portugais a d’ailleurs envoyé un message aux Rossoneri sur les réseaux sociaux.

Depuis maintenant plusieurs mois, Luis Campos est à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Pour y parvenir, le conseiller sportif du PSG serait notamment intéressé par une de ses anciennes connaissances, Rafael Leão qu’il avait recruté au LOSC en 2018.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’AC Milan aimerait bien prolonger l’international portugais. Les Rossoneri voulaient d’ailleurs y parvenir avant le début de la Coupe du monde, comme l’avait confié Paolo Maldini. Mais Rafael Leão a publié un message sur les réseaux sociaux qui risque de rassurer les supporters et les dirigeants de l’AC Milan.

More to come ❤️🖤🫡 https://t.co/Q5aXTTw2s7