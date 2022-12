Transferts : Le Real Madrid a ciblé sa prochaine recrue sur le mercato

Pierrick Levallet

Après Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric pourraient partir à l'issue de la saison. Le Real Madrid voudrait donc assurer son avenir au milieu de terrain. Dans cette optique, Florentino Pérez a déjà recruté Aurélien Tchouaméni cet été. Mais un autre joueur serait attendu dans ce secteur, en fonction des décisions de Toni Kroos et Luka Modric.

Une fin de cycle s’annonce au Real Madrid. Casemiro est déjà parti, et Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema se font de plus en plus vieillissant. De ce fait, le club madrilène préparerait déjà l’avenir. Cet été, Florentino Pérez a signé Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Mais ce ne serait pas assez aux yeux du président du Real Madrid, notamment à cause de deux dossiers.

Le Real Madrid veut un nouveau milieu de terrain

D’après MARCA , le Real Madrid serait toujours à la recherche d’un milieu de terrain malgré les présences d’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde pour assurer l’avenir dans ce secteur. Le club madrilène serait dépendant des décisions de Toni Kroos et Luka Modric pour leur avenir.

Kroos et Modric n’ont pas encore tranché pour leur avenir

La direction merengue ne voudrait pas que Carlo Ancelotti se retrouve en difficulté si l’un des deux décide de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison, les deux joueurs étant en fin de contrat en juin prochain. Le club espagnol voudrait les prolonger. Mais pour le moment, Toni Kroos et Luka Modric n’auraient pas encore tranché pour la suite de leur carrière. Affaire à suivre...