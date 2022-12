Mercato - PSG : La bataille fait rage pour ce transfert à 150M€

Pierrick Levallet

À 19 ans, Jude Bellingham est convoité par les plus grands clubs européens. Brillant avec le Borussia Dortmund et l'Angleterre à la Coupe du monde, l'international anglais aurait notamment tapé dans l'oeil du PSG, du Real Madrid ou encore de Liverpool. La bataille ferait d'ailleurs rage dans ce dossier estimé à 150M€. Et un prétendant pourrait s'écarter de lui-même de la course.

Il est l’une des sensations de cette Coupe du monde au Qatar. Après avoir été étincelant avec le Borussia Dortmund en première partie de saison, Jude Bellingham a confirmé tout son potentiel avec l’Angleterre. Mais ses prétendants, eux, n’ont pas attendu le Mondial pour essayer de le recruter. Le PSG se serait notamment renseigné par l’intermédiaire d’Antero Henrique il y a quelques semaines. Sauf que Jude Bellingham serait convoité par d’autres clubs, dont le Real Madrid. Mais le club madrilène pourrait se retrouver en difficulté dans ce dossier.

150M€, c’est trop pour le Real Madrid

À en croire les informations de MARCA , le Real Madrid ne compterait pas mettre 150M€ sur la table pour recruter Jude Bellingham. La formation madrilène jugerait cette opération comme trop onéreuse et pouvant mettre en péril la stabilité financière du club. Malgré son grand intérêt pour le joueur de 19 ans, le Real Madrid ne devrait pas monter aussi haut dans les négociations avec le Borussia Dortmund. Si cela pourrait s’avérer être une bonne nouvelle pour le PSG, Luis Campos n’est pas débarrassé de la concurrence pour autant.

Liverpool continue de pousser pour Bellingham

En effet, MARCA indique que Liverpool aurait pris les devants dans le dossier Jude Bellingham. L’équipe dirigée par Jürgen Klopp souhaiterait se renforcer au milieu de terrain et verrait le joueur de 19 ans comme une excellente option pour y parvenir. Les Reds voudraient donc mettre la main sur l’international anglais, qui affrontera l’Équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde ce samedi.

Le Real Madrid va s’activer sur le mercato

De son côté, le Real Madrid se chercherait toujours un nouveau milieu de terrain. Alors que la piste Jude Bellingham est considérée trop chère et que Dani Ceballos n’entrerait pas dans les plans de Carlo Ancelotti et devrait donc partir à l’issue de la saison, le club madrilène voudrait se préparer à un éventuel départ de Luka Modric ou Toni Kroos. Florentino Pérez souhaiterait donc qu’un autre joueur rejoigne Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde dans ce secteur de jeu. Reste maintenant à voir si Luka Modric et Toni Kroos partiront en fin de saison, eux qui sont en fin de contrat en juin prochain. Le Real Madrid pousserait pour les prolonger. À suivre...