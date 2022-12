Mercato : PSG, Real Madrid... Cette pépite à 150M€ a vendu la mèche pour son avenir

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain du monde, Jude Bellingham a tapé dans l'œil des plus grandes équipes européennes comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le PSG. Mais le jeune international anglais de 19 ans serait prêt à quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre le club espagnol.

Le Mondial organisé au Qatar confirme les bonnes dispositions prises par Jude Bellingham. Performant avec les Three Lions , le joueur du Borussia Dortmund est l'une des grandes satisfactions de l'Angleterre, prochain adversaire de l'équipe de France. Mais les cadors européens n'ont pas attendu la Coupe du monde pour s'intéresser au milieu de terrain de 19 ans.

Il y a plusieurs semaines, le PSG aurait activé la piste menant à Bellingham. Selon les informations de Média Foot , Antero Henrique, qui n'hésiterait pas à donner un coup de main au club parisien, aurait téléphoné au milieu de terrain pour se renseigner sur sa situation et connaître ses plans pour l'avenir. Manchester City, Chelsea ou encore le Real Madrid sont aussi annoncés sur les traces de Bellingham, valorisé 150M€ par ses dirigeants.

Après la qualification de l'Angleterre en quarts de finale ce dimanche, Jude Bellingham, qui se trouvait aux côtés de Jordan Henderson, a été interpellé par un fan anglais, qui lui demande de venir au Real Madrid. « On verra, on verra » s'est contenté de lâcher le crack du Borussia Dortmund, visiblement gêné.

