Mercato - PSG : Tout est relancé pour le transfert de Skriniar

Axel Cornic

Après l’échec de l’été, la chance semblait être passée pour Milan Skriniar, grande priorité du Paris Saint-Germain. Une prolongation était même annoncée du côté de l’Inter... mais elle n’est toujours pas arrivée ! Le temps presse, puisque dès le 1er janvier prochain Skriniar pourra négocier avec d’autres clubs et le PSG serait toujours le grand favori.

Les choses changent très vite dans le football et on pourrit encore une fois en avoir le parfait exemple. Voilà des mois qu’un échec cuisant est annoncé pour le PSG, qui après s’être cassé les dents sur le verrou de l’Inter cet été semblait voir Milan Skriniar définitivement s’échapper. Pourtant, ce dossier semble loin d’être perdu pour le PSG !

La prolongation de Skriniar n’avance pas du tout

A en croire La Gazzetta dello Sport , un froid glacial se serait installé dans les échanges entre Milan Skriniar et l’Inter, qui souhaite absolument le prolonger. Alors qu’un accord semblait envisageable, la dernière offre nerazzurra n’aurait toujours pas reçu la moindre réponse et si une nouvelle rencontre serait prévue avant Noël, l’optimisme ne serait plus total.

L’Inter prête à le vendre cet hiver ?

Avec l’approche du mercato hivernal, la situation pourrait encore plus se tendre. Car La Gazzetta l’assure, si l’Inter explique vouloir absolument retenir Milan Skriniar, il est actuellement inenvisageable de le perdre gratuitement en juin prochain. Ainsi, la seule solution viendrait d’un transfert en janvier qui pourrait tourner autour des 30M€, moins de la moitié des montants annoncés cet été.

Le PSG est en très bonne position