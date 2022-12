Équipe de France : Le Qatar va bouleverser le mercato des joueurs de Deschamps

La rédaction

Ce dimanche, l'Equipe de France s'est imposée (3-1) en huitièmes de finale face à la Pologne et entretient son rêve de deuxième sacre consécutif. Pour de nombreux joueurs, la compétition est un tremplin tandis qu'elle va débloquer la situation de plusieurs joueurs des Bleus, notamment Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, tauliers de l'attaque de Deschamps.

La France affronte ce samedi l'Angleterre pour un choc au sommet en quart de finale de Coupe du monde. Un match qui s'annonce spectaculaire entre deux équipes qui font forte impression depuis le début de la compétition. Côté bleus, les performances des joueurs sont évidemment scrutées et certaines situations pourraient bien se décanter après le Mondial.

Giroud va prolonger à Milan

À 36 ans, Olivier Giroud n'est pas rassasié. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France compte bien continuer de performer avec l'AC Milan. Grâce à ses bonnes performances au Qatar, notamment ses 3 buts, son club aurait décidé d'accélérer sa prolongation de contrat. Alors qu'un rendez-vous était prévu en février-mars, la Gazzetta dello sport indique qu'il devrait être avancé. La direction milanaise devrait également augmenter le salaire d'Olivier Giroud en le prolongeant d'une saison.

La clause de Dembélé pourrait sauter

Très percutant depuis le début du Mondial, Ousmane Dembélé est un titulaire indiscutable sur le côté droit de l'attaque. Alors que sa prolongation de contrat cet été a agité toute la Catalogne pendant plusieurs semaines, Foot-Mercato révèle que sa clause libératoire a été fixée à 50M€. Un montant relativement faible pour un joueur en si grande forme avec le Barça et avec les Bleus. S'il a déjà été passeur décisif, un but pourrait récompenser son très bon Mondial tandis qu'il est actuellement lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2024. Comme Olivier Giroud, Ousmane Dembélé était de l'aventure en 2018 et a toujours l'opportunité d'inscrire une deuxième Coupe du monde à son palmarès, à seulement 25 ans.