Mercato - PSG : Une guerre à 150M€ fait rage, Henrique est prévenu

Thomas Bourseau

Chargé des négociations de transfert du PSG, Antero Henrique serait allé à la pêche aux renseignements pour Jude Bellingham. Confronté notamment à Liverpool par ce transfert, le PSG a témoigné d’un gros point effectué par le Borussia Dortmund sur les rumeurs envoyant l’Anglais chez les Reds et sur son éventuelle disponibilité sur le marché.

Bien que Luis Campos soit celui qui semble activer la plupart du temps les pistes à explorer sur le marché des transferts, en son poste de conseiller football du PSG, Antero Henrique ne resterait pas pour autant les bras croisés en attendant d’uniquement prendre part aux négociations de transfert avec les joueurs en question. Selon Média Foot, Henrique serait de son propre chef pris des informations au sujet de la situation de Jude Bellingham au Borussia Dortmund où son contrat expirera en juin 2025.

«Ne vous attendez pas à ce que nous fassions des cadeaux à Liverpool»

D’après différents médias, les demandes financières du Borussia Dortmund en cas de transfert de Jude Bellingham pourraient grimper jusqu’à la coquette somme de 150M€ pour l’international anglais de 19 ans. Selon Football Insider, Liverpool serait particulièrement emballé par l’idée d’attirer l’ancien joueur de Birmingham et Jordan Henderson, son compatriote, aurait déjà incité Bellingham à le rejoindre chez les Reds . Directeur exécutif du Borussia Dortmund, Carsten Cramer s’est exprimé sur les rumeurs envoyant Jude Bellingham à Liverpool dans des propos rapportés par The Daily Mail. « Nous avons une grande sympathie pour Liverpool, c'est certain. Nous avons toujours une bonne relation avec Jurgen et beaucoup d'autres à Liverpool, donc pour moi, c'est aussi mon club préféré en EPL. Mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions des cadeaux à Liverpool ».

«Plus longtemps Jude jouera pour nous, mieux ce sera»