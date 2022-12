Transferts - PSG : Henrique le suit pour le mercato, Al-Khelaïfi valide

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) fait bien des envieux sur le marché des transferts. Comme Nasser Al-Khelaïfi l’a confirmé au Qatar, le PSG s’est joint à la bataille dans la course à la signature de l’international anglais et milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Antero Henrique est chargé des négociations de transferts du PSG. Selon les informations divulguées par Média Foot dernièrement, le dirigeant portugais se serait renseigné sur la disponibilité de Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, dont le contrat arrivera à expiration en juin 2025, enflamme le marché des transferts et les pelouses au Qatar.

Le PSG et l’Europe entière aux pieds de Bellingham

En pleine forme avec The Three Lions , l’international anglais de 19 ans a inscrit un but en ouverture face à l’Iran (6-2) et délivré une passe décisive face au Sénégal (3-0) dimanche dernier. Outre le PSG, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea et Manchester City seraient sur les rangs afin d’accueillir Jude Bellingham.

«Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher»