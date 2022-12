Transferts - OM : Un joli coup s'offre à Longoria sur le mercato

Thibault Morlain

Très actif sur le marché des transferts depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria est à l'affût de la moindre bonne opportunité qui se présente à lui. Et voilà que le président olympien a reçu un appel du pied de la part d'un joueur qui s'est distingué au Qatar lors de la Coupe du monde. La balle est désormais dans le camp de Longoria.

On le sait, la Coupe du monde influence de nombreux transferts. Et cela pourrait à nouveau être le cas avec l'édition 2022. En effet, au Qatar, de nombreux joueurs se sont révélés aux yeux du grand public. C'est notamment le cas d'Iliman Ndiaye. A 22 ans, le milieu offensif de Sheffield a montré de belles choses avec le maillot du Sénégal et cela pourrait lui ouvrir certaines portes pour l'avenir.

EXCLU - OM : Fin des négociations pour Gerson, il reste à l’OM https://t.co/Lp25ERSn1t pic.twitter.com/SlwT7K18f7 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Une pépite qui a échappé à l'OM

Iliman Ndiaye a d'ailleurs une idée en tête pour la suite de sa carrière : revenir à l'OM. Aujourd'hui en Angleterre, le Sénégalais était passé par le centre de formation du club phocéen de 2010 et 2014. S'il n'a pas continué avec l'OM à cette époque, Ndiaye garde toujours dans un coin de sa tête l'idée de revenir pour réussir au Vélodrome.

« Je rêve de repartir là-bas »