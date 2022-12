Transferts - PSG : Une bombe est lâchée pour le mercato de Mbappé

Thibault Morlain

Suite à des tensions avec la direction du PSG, Kylian Mbappé souhaiterait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Le feuilleton est donc relancé et les rumeurs d'une arrivée au Real Madrid par la même occasion. Au sein de la Casa Blanca, on a longtemps rêvé d'une arrivée du natif de Bondy. Cette fois pourrait alors être la bonne pour Florentino Pérez, mais voilà qu'au Real Madrid, on serait complètement passé à autre chose en ce qui concerne Mbappé.

Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG à la fin de la saison ? Ce sont en tout cas qui les échos qui ont été évoqués ces dernières semaines. Malgré sa prolongation d'il y a quelques mois, le Français souhaiterait faire ses valises. Et forcément, quand on évoque un transfert de Mbappé, les regards se tournent vers le Real Madrid, qui a déjà tenté à plusieurs reprises de le recruter. En vain. Cette fois, l'occasion pourrait être parfaite pour Florentino Pérez et la Casa Blanca. Mais encore faut-il que les Merengue soient toujours intéressés par Kylian Mbappé...

Mercato - PSG : Mbappé a demandé trois transferts https://t.co/mckkosz1yz pic.twitter.com/zjaeCXyrUo — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Mbappé oublié par le Real Madrid

A en croire les informations dévoilées par AS , cela ne serait aujourd'hui plus le cas. Ce mardi, le média ibérique a lâché une bombe concernant ce feuilleton Kylian Mbappé et le Real Madrid. Ainsi, chez les Merengue, le joueur du PSG ne serait aujourd'hui clairement plus une priorité. D'ailleurs, il n'a jamais été question d'un retour à la charge depuis que Mbappé a décidé de snober le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Un choix qui a d'ailleurs énormément de mal à passer chez les champions d'Espagne en titre. Selon AS , la Casa Blanca estimerait que le natif de Bondy s'est mal comporté dans les négociations.

« L'institution est au-dessus de tout »