Mercato - PSG : Mbappé a demandé trois transferts

Arnaud De Kanel

Considéré comme le futur meilleur joueur de la planète pour les années à venir, Kylian Mbappé sait que plusieurs joueurs rêvent de jouer avec lui afin qu'il garnisse leurs armoires à trophées. Alors, l'attaquant du PSG a tenté de recruter en personne trois grands noms du football européen, en vain.

La prolongation démentielle de Kylian Mbappé signée à la fin du printemps dernier a montré l'importance du joueur. Grâce à ses prestations remarquables, il peut faire céder n'importe quel club. Bien conscient de son potentiel, le PSG avait mis le paquet. Mais voilà, sur le mercato, il peut aussi jouer un rôle prépondérant. Le PSG sait qu'avec Mbappé dans ses rangs, il peut attirer de grands joueurs. Des fois, c'est Mbappé en personne qui joue le directeur sportif.

Frenkie de Jong, 2018-2019

En 2018, Frenkie de Jong commence à éclabousser le monde de son talent. Brillant quelques mois plus tard au plus haut avec l'Ajax Amsterdam qu'il conduira en demie finale de Champions League, le milieu de terrain néerlandais a discuté avec Kylian Mbappé d'après Le Parisien . En effet, son transfert s'était joué lors du mercato d'hiver 2019 et Mbappé savait que le Barça était prêt à tout pour enrôler de Jong. L'ancien joueur de l'Ajax s'était laissé convaincre et s'apprêtait à signer pour le PSG avant que le Barça n'ai le dernier mot.

Aurélien Tchouaméni, 2022

Lors de la saison 2021-2022, Aurélien Tchouaméni est devenu l'un des trois meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Kylian Mbappé suivait de près les performances de son nouveau coéquipier en bleu avec qui il tissait un lien d'amitié en sélection. La star du PSG voulait en profiter pour le faire signer dans la capitale. Dernièrement, Aurélien Tchouaméni l'a révélé dans un entretien accordé à France Football : « Mbappé a-t-il tenté de me dévier de ma trajectoire ? À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire. » Tchouaméni a finalement rejoint le Real Madrid lors du mercato estival pour 80M€. Si Mbappé n'avait pas prolongé avec le PSG, les deux joueurs auraient certainement fait chemin inverse. En effet, le Real Madrid a signé Tchouaméni en grande partie pour se venger du PSG et de Mbappé.

Robert Lewandowski, 2022