Transferts - PSG : Mise au point sur ce gros problème du Qatar sur le mercato

Thibault Morlain

Alors que le PSG peut compter sur certaines des plus grandes stars du football, le club de la capitale forme également également de grands talents. Problème, plusieurs de ces cracks font le choix de partir exploser loin du Parc des Princes. Si le PSG tente tant bien que mal de freiner cet exode, aucune solution n'est trouvée. Zoumana Camara s'est d'ailleurs livré sur ce problèmes autour des jeunes Parisiens.

Chaque année, la liste s'allonge. En effet, les pépites qui ont choisi de quitter le PSG pour tenter leur chance ailleurs se multiplient. Cela a encore été le cas lors du dernier mercato estival avec le départ de Xavi Simons au PSV Eindhoven. En voyant la réussite de certains, le PSG peut alors nourrir de grands regrets, lui qui n'arrive pas à endiguer cette fuite massive des talents. Entraîneur des U19 parisiens, Zoumana Camara est d'ailleurs aux premières loges de cela. Et dans un entretien accordé à L'Equipe , il s'est confié sur l'utilisation des jeunes au PSG.

Transferts - PSG : Luis Campos va boucler un dossier brûlant du mercato https://t.co/EoAQE3GJHr pic.twitter.com/XLXFvCaEDB — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Quand un joueur est talentueux, il y parvient »

« Les jeunes du centre de formation ont-ils plus de place en équipe première du PSG ? Il n'y a pas de différence. Quand un joueur est talentueux, comme Coman, Rabiot ou Augustin, il y parvient. Et ça continuera, Warren (Zaïre-Emery, 16 ans) et El Chadaille (Bitshiabu, 17 ans) y arrivent. La question que l'on doit se poser, c'est pour des joueurs qui ont un développement un peu plus lent et qui ont besoin d'étapes. La difficulté elle est là. Le club est en train de rapprocher la Nationale 3 pour permettre aux joueurs de se développer », a commencé par expliquer Zoumana Camara.

« Ça pourrait être intéressant mais... »