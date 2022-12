Mercato - PSG : Une bombe est lâchée, une star s'offre à Campos

Arthur Montagne

En grande difficulté du côté de l'Atlético de Madrid, João Félix aurait réclamé son départ et pourrait rebondir du côté du PSG où Luis Campos apprécie son profil, et s'entend surtout très bien avec l'agent du joueur, un certain Jorge Mendes. Miguel Ángel Gil, président des Colchoneros, ouvre d'ailleurs la porte à un départ de son crack cet hiver.

Recruté pour 127M€ en 2019 afin de remplacer Antoine Griezmann, João Félix était alors présenté comme un crack qui sortait de Benfica. Néanmoins, le jeune portugais n'a jamais réussi à s'imposer, et sa relation avec Diego Simeone semble même avoir atteint un point de non-retour cette saison puisque João Félix est utilisé dans un rôle qui ne lui convient guère. Par conséquent, un départ cet hiver n'est pas à exclure. Miguel Ángel Gil ouvre même la porte à cette éventualité.

L'Atlético ouvre la porte au transfert de João Félix

« Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur », lance le président de l'Atlético de Madrid au micro de la TVE .

Le PSG en concurrence avec Chelsea et Manchester United ?