Mercato - PSG : Inquiété pour le transfert d'Endrick, Campos a pris une décision

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick serait au coeur d'une énorme bataille entre le PSG, Chelsea et le Real Madrid. Malheureusement pour le club de la capitale, l'écurie emmenée par Carlo Ancelotti serait actuellement en pole position pour boucler le transfert du crack brésilien de 16 ans. Malgré tout, le PSG resterait dans la course.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick aurait tapé dans l'œil de Luis Campos. Tombé sous le charme du crack brésilien de 16 ans, le conseiller football du PSG aimerait boucler son transfert. Toutefois, Luis Campos serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le Real Madrid en pole position pour Endrick

En plus du PSG, le Real Madrid et Chelsea seraient également sur les traces d'Endrick. Et malheureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, la Maison-Blanche aurait pris les devants sur ce dossier. A en croire les informations d' UOL , le Real Madrid de Florentino Pérez serait actuellement en pole position pour boucler le transfert d'Endrick. D'ailleurs, les Merengue - qui envisageraient de lâcher 60M€ pour rafler la mise - seraient proches de trouver un accord avec Palmeiras. Autant d'indiscrétions confirmées par Fabrizio Romano.

Le PSG reste en course pour Endrick