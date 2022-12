Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un sale tour à 60M€ au Qatar

Thomas Bourseau

Endrick dispose des faveurs du PSG et du Real Madrid sur le mercato, pour ne citer que ces deux prétendants en question. Cependant, le club merengue aurait planifier un plan d’action précis dans lequel il ne serait plus question d’un recrutement d’Erling Braut Haaland. Une opération à 60M€ serait en préparation pour la pépite brésilienne de 16 ans.

Les chemins du Real Madrid et du PSG vont à nouveau se croiser sur le marché des transferts. A en croire les informations circulant dans la presse, les champions d’Espagne et du PSG se livreraient d’ores et déjà une belle bataille pour le transfert d’Endrick (16 ans) à l’été 2024, moment où il atteindra sa majorité et pourra quitter Palmeiras et le football brésilien pour l’Europe. D’après Douglas, père d’Endrick, seul le PSG a approché Palmeiras avec une offre de transfert concrète pour le « nouveau Neymar » comme il est surnommé au Brésil.

Le Real Madrid travaille sur un transfert à 60M€ pour Endrick

Cependant, le Real Madrid travaillerait depuis un bon moment en sous-marin dans le cadre du transfert d’Endrick. D’après Marca, le champion d’Europe aurait été le premier club à initier les premiers contacts avec son entourage qui avait même été invité à Madrid pour y visiter les installations et le centre d’entraînement à Valdebebas. Pour ce qui est de la question contractuelle, les documents basiques auraient été rédigés et convenus pour l’arrivée d’Endrick à Madrid. Selon Marca , le Real Madrid aurait même pris l’initiative de s’entretenir avec Palmeiras afin de rapprocher les positions des deux parties pour un transfert avoisinant les 60M€.

Transferts - PSG : Le Real Madrid veut avoir le Qatar à l'usure sur le mercato

Endrick ne veut pas d’Haaland dans son futur club