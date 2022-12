Transferts - PSG : Haaland peut débloquer un énorme coup du mercato pour Campos

Thibault Morlain

A seulement 16 ans, Endrick a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds. Aujourd’hui à Palmeiras, l’attaquant brésilien déchaine les passions. Le PSG ou encore le Real Madrid seraient ainsi à la lutte pour s’offrir les services de cette pépites. Alors que Luis Campos est déjà passé à l’offensive, Erling Braut Haaland pourrait bien donner un gros coup de main au PSG. Explications.

Inconnu du grand public, Endrick ne l’est toutefois pas des meilleurs clubs européens. Aujourd’hui à Palmeiras, le crack de 16 ans déchaine l’intérêt des grosses écuries du Vieux Continent. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea… La lutte est terrible pour recruter Endrick, attendu en Europe à sa majorité. Mais sa signature se joue maintenant et le PSG aurait visiblement un vrai coup à jouer pour s’offrir le crack.

Mercato - PSG : Voilà les 3 gros transferts tentés par Kylian Mbappé https://t.co/fI6Sy9VebG pic.twitter.com/ik2VIR9Q4A — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

« Le PSG est en avance »

Journaliste pour ESPN , Daniel Bocatto a fait un point sur le dossier Endrick. Et pour Bernabeu Digital , il a alors fait certaines révélations, expliquant : « Le PSG est en avance. (…) Endrick a eu une conversation avec le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et je pense aussi avec Chelsea. Actuellement, c’est une course pour voir qui offrira le meilleur projet et le plus d’argent ».

Haaland ou Endrick pour le Real Madrid ?