Mercato - PSG : Endrick a déjà choisi sa prochaine destination

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick serait dans le collimateur du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid. Conscient de la situation, le crack brésilien de 16 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, Endrick aurait donné son accord verbal à l'un de ses prétendants.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick affolerait l'Europe. En effet, la pépite brésilienne de 16 ans susciterait l'intérêt de plusieurs colosses du continent, et notamment du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid.

Endrick s'est déjà engagé auprès d'un club

Désireux de boucler le transfert d'Endrick, comme annoncé clairement par Xavi dernièrement, le FC Barcelone ne croirait plus vraiment en ses chances de rafler la mise sur ce dossier.

Endrick a donné sa parole à un nouveau club