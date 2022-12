Transferts - Real Madrid : Perez va dégainer une offre à 80M€ sur le mercato

Hugo Chirossel

Alors que Casemiro a quitté le club l’été dernier, le Real Madrid n’a pas compensé le départ de l’international brésilien. Avec Toni Kroos et Luka Modric qui se rapprochent de plus en plus de la fin de leur carrière, les Merengues seraient à la recherche d’un milieu de terrain pour les prochaines périodes de mercato et suivraient notamment Enzo Fernandez.

Le milieu de terrain représente un des futurs chantiers du Real Madrid. L’été dernier, les Merengues ont vu un de leurs joueurs cadres, Casemiro, quitter le club pour rejoindre Manchester United. Si Aurélien Tchouameni avait d’ores et déjà été recruté, personne n’est arrivé pour remplacer l’international brésilien. En revanche, les Merengues devraient bel et bien essayer d’ajouter un milieu supplémentaire au sein de leur effectif dans les mois à venir.

Transferts - PSG : Le mercato de Campos plombé par Ancelotti et le Real Madrid ? https://t.co/UBLoL5OztF pic.twitter.com/YA66nSi55H — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Le Real Madrid suit Enzo Fernandez

Dans cette optique, le Real Madrid est annoncé depuis plusieurs semaines sur la piste de Jude Bellingham. Mais la concurrence est féroce pour s’attacher les services de l’international anglais. La Casa Blanca étudierait donc d’autres options et parmi elles, il y aurait Enzo Fernandez. Arrivé l’été dernier au Benfica Lisbonne, l’Argentin, présent au Qatar pour la Coupe du monde, serait sur les tablettes des Madrilènes depuis maintenant deux ans, alors qu’il évoluait encore à River Plate.

Prix fixé à 80M€ par les Merengues