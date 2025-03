Riolo-Domenech : La femme qui veut les réconcilier !

Alexis Brunet

Daniel Riolo et Raymond Domenech font partie des personnages les plus clivants du paysage footballistique français. Les deux hommes ne sont d’ailleurs pas de très bons amis à cause des nombreuses critiques du journaliste envers l’ancien sélectionneur des Bleus. Toutefois, Estelle Denis aimerait bien les réconcilier et pourquoi pas autour d’une table de poker.

Depuis plusieurs années, Daniel Riolo et Raymond Domenech ne sont pas en très bons termes. Le journaliste avait eu des mots très crus lorsque l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avait pris en main le FC Nantes en 2021. Il l’avait notamment affublé du titre de pire entraîneur de l’histoire du football français.

Daniel Riolo et Raymond Domenech bientôt réconciliés ?

Toutefois, malgré leurs mauvaises relations, Daniel Riolo et Raymond Domenech pourraient se réconcilier. C’est en tout cas le souhait d’Estelle Denis, qui a confié à RMC vouloir réunir les deux hommes pour enterrer la hache de guerre autour d’une table de poker. « En premier, je mets Benjamin Castaldi, c’est ma meilleure victime. C’est le mec à qui j’ai pris le plus d’argent au poker. Si tu nous écoutes, salut Benji ! Je prends Raymond Domenech parce qu’on a appris à jouer ensemble et je le connais par cœur. Je prends Daniel Riolo pour le réconcilier un jour peut-être avec Raymond. Donc j’aimerais beaucoup. »

Estelle Denis est séparée de Raymond Domenech

Estelle Denis connaît par cœur Raymond Domenech car elle a partagé sa vie pendant presqu’une vingtaine d’années. Le couple s’est séparé en 2022 et la journaliste a depuis refait sa vie avec Marc Thiercelin. Quant à Daniel Riolo, il intervient parfois dans l’émission de l’animatrice sur RMC, Estelle Midi, et il est très ami avec cette dernière.