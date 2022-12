Mercato - PSG : Gros coup dur pour Campos, une priorité s'éloigne

La rédaction

La priorité du PSG est toujours de renforcer sa défense. Luis Campos est focalisé sur la signature d'un défenseur central depuis son arrivée. Alors que la piste Milan Skriniar semble s'épuiser, le conseiller sportif ciblerait la révélation Josko Gvardiol. Toutefois, la concurrence est rude sur ce dossier et un cador anglais est proche de concrétiser.

À seulement 20 ans, Josko Gvardiol est considéré comme l'un des grands espoirs du football mondial au poste de défenseur central. Très performant avec Leipzig, le Croate brille avec sa sélection durant la Coupe du monde et ses performances sont lorgnées par des grands d'Europe, notamment l'Inter Milan, Chelsea ou encore le PSG. Toutefois, une tendance se dégage clairement.

Chelsea est en pole

On sait depuis plusieurs semaines que Chelsea est particulièrement intéressé par le profil de Josko Gvardiol. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello sport, le club londonien serait même en pole position. Les négociations sont déjà avancées et le transfert est estimé à plus de 80M€. La valeur marchande du croate est de 60M€ tandis qu'il est lié à Leipzig jusqu'en 2027. Alors que selon nos informations, le dossier Christopher Nkunku est déjà bouclé, Chelsea pourrait bien recruter deux joueurs majeurs de l'effectif du club allemand.

Campos déjà distancé ?

Si Chelsea semble idéalement positionné dans ce dossier, le quotidien italien précise également que l'Inter Milan est très intéressé par le profil de Gvardiol, au moment où la tendance penche pour une prolongation de Milan Skriniar, une double peine pour Luis Campos et le PSG. Assurément, le conseiller sportif doit passer à l'action s'il souhaite exister dans ce dossier tandis que Josko Gvardiol affronte ce lundi le Japon en huitième de finale de Coupe du monde. Pour rappel, Christophe Galtier n'a pu compter que sur deux défenseurs centraux de formation (Marquinhos et Sergio Ramos) depuis le début de la saison. Un dossier chaud à suivre de près.