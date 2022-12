Mercato - PSG : Campos se mêle à une bataille royale pour cette révélation du Mondial

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche d’un défenseur central, le PSG aurait trouvé une alternative à Milan Skriniar : Josko Gvardiol. Alors qu’il brille au Qatar avec la Croatie, le joueur du RB Leipzig serait toujours dans le viseur de Chelsea qui est prêt à le faire venir cet hiver en levant son option d’achat.

Ce n’est pas un secret, la priorité du PSG sur le mercato s’appelait Milan Skriniar. Cependant, comme vous l’a révélé en exclusivité le10Sport.com, même si Luis Campos voulait revenir à la charge cet hiver, il savait pertinemment qu’une qualification de l’Inter Milan en huitième de finale de Ligue des Champions allait compromettre ses chances. Et c’est ce qu’il s’est passé. Résultat, le PSG aurait activé la piste Josko Gvardiol d’après Ignazio Genuardi. Mais Paris n’est pas seul sur le dossier.

Chelsea toujours à fond sur Gvardiol

Comme le rappelle 90min , Chelsea est très intéressé par Josko Gvardiol et envisagerait même de le faire venir cet hiver. L’idée est de lever son option d’achat, comme pour Christopher Nkunku (pour qui, selon nos informations, tout est bouclé), même si le RB Leipzig entend bien le garder jusqu’à l’été prochain. Étincelant avec la Croatie depuis le début de la Coupe du monde, Josko Gvardiol était revenu sur l’intérêt de Chelsea. « Tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée (…) C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui », a lancé l’international croate dans un entretien accordé à The Athletic.

«Pour l'instant, je suis heureux à Leipzig»