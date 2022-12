Mercato - PSG : Annoncé aux quatre coins de l’Europe, il sort du silence

Thomas Bourseau

Milan Skriniar semble toujours à ce jour être sans contestation possible la priorité absolue de Luis Campos en défense centrale sur le marché des transferts. Cependant, Josko Gvardiol serait une alternative au joueur de l’Inter, mais Chelsea rôde, du propre aveu du principal intéressé qui a fait un point sur son avenir.

Depuis l’été dernier, Luis Campos rêverait de mettre la main sur Milan Skriniar pour renforcer le secteur défensif de l’effectif de Christophe Galtier. D’après le journaliste Ignazio Genuardi, le comité de direction du PSG ne miserait cependant pas tout sur Milan Skriniar. Si jamais le transfert du défenseur de l’Inter ne se concrétisait pas, on songerait à l’option Josko Gvardiol du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, la concurrence fait rage dans cette opération et notamment en raison de la présence de Chelsea. Milieu de terrain de Chelsea, Matteo Kovacic s’est confié ces dernières heures sur l’avenir de son jeune compatriote croate de 20 ans et sur sa potentielle venue chez les Blues . « Il est phénoménal, il a 20 ans et il est déjà fantastique. Il peut jouer au plus haut niveau et il ne fera que continuer à s’améliorer. (…) Mais je n'ai aucun commentaire à faire sur les rumeurs avec Chelsea ».

«Chelsea ? C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas»

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Lors d’une entrevue accordée à David Ornstein, journaliste de The Athletic , Josko Gvardiol s’est exprimé sur la suite de sa carrière. Contractuellement lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2027, l’international croate n’a pas caché un lien fort avec Chelsea qui date de plusieurs mois. « À propos de moi et Chelsea ? Je ne sais pas. Tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée (…) C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui ».

«Pour l'instant, je suis heureux à Leipzig»