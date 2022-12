Mercato - PSG : Pour un transfert à 15M€ de Campos, la réponse tombe

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos s’est penché depuis la dernière intersaison sur le profil d’Andrey Santos comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, ce n’est pas Newcastle qui poserait un gros problème au PSG, mais plutôt Chelsea.

Dès sa nomination en tant que conseiller football le 10 juin dernier, Luis Campos s’était rapidement mis au travail en cochant notamment le nom d’Andrey Santos dans sa short-list. La pépite de 18 ans de Vasco de Gama intéressait déjà le FC Barcelone, le Genoa et Everton en plus du PSG comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin dernier.

Newcastle discute avec Santos depuis cet été

Depuis, Newcastle a fait irruption dans cette opération, prêt à contrecarrer les plans du PSG et de son conseiller football Luis Campos. D’après 90min , Andrey Santos figurerait dans les petits papiers des Magpies depuis douze mois à présent. D’ailleurs, des discussions pour un éventuel transfert se dérouleraient depuis le dernier mercato estival entre Vasco de Gama et Newcastle.

Transferts - PSG : Luis Campos passe à l’action pour boucler un deal à 100M€ sur le mercato https://t.co/A17B1L986W pic.twitter.com/j1Cy8cAPud — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

Chelsea est entré dans la danse et va rafler la mise cet hiver