Mercato - PSG : Messi vers un départ ? Un proche lâche des indices

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi est actuellement focalisé sur la Coupe du monde avec l'Argentine, alors que le PSG espère le prolonger comme vous l'a récemment indiqué le 10 Sport. Les rumeurs sont nombreuses au sujet de l'avenir de l'attaquant, un dossier sur lequel s'est prononcé Cesc Fabregas, ancien joueur et ami de Messi.

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le bail de l’Argentin avec le PSG prend fin à l’issue de la saison, et pour l’heure, le principal intéressé n’est pas pressé de trancher sur la question de son avenir, et ce même si le club de la capitale a entamé les premières démarches pour sa prolongation comme vous l'a indiqué le10sport.com. Ancien coéquipier et proche de Lionel Messi, Cesc Fabregas s’est prononcé sur le passage de La Pulga dans la capitale.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le Qatar prépare une offensive pour Messi https://t.co/itUkewc7be pic.twitter.com/swUVdNKQez — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

« Lionel est très heureux à Paris. Cela se ressent sur le terrain où l’on retrouve le vrai Messi »

« Avant sa venue à Paris, Lionel n’avait connu qu’un seul et unique club. Il a toujours été très attaché à Barcelone, au Barça, et toute sa famille a dû quitter son cocon du jour au lendemain alors qu’il y était très heureux, que ses enfants y étaient scolarisés et qu’il avait prévu d’y terminer sa carrière ! Vous savez, nous sommes des joueurs de football professionnel, mais aussi des êtres humains et il n’est pas toujours facile de tout gérer au mieux. Lui et sa famille ont découvert un nouvel environnement, un nouveau pays, un nouveau championnat et on se rend compte maintenant dans ses performances que Lionel est très heureux à Paris. Cela se ressent sur le terrain où l’on retrouve le vrai Messi. Pour son avenir au PSG ? Je ne sais pas, on ne parle pas de ça ensemble cela reste quelque chose de très personnel », confie Fabregas dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Une arrivée à Miami avec Messi ? Pour l’instant il n’y a rien »