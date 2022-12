Mbappé, Verratti, Galtier… Toutes les infos mercato du 6 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Real Madrid se retire pour Kylian Mbappé

Coup de tonnerre dans le feuilleton Kylian Mbappé ! Selon les révélations du média espagnol AS , la direction du Real Madrid n'envisage pas de revenir à la charge pour le numéro 7 du PSG. Le club merengue considère en effet que Mbappé ne se serait pas bien comporté lors des précédentes négociations : « Quand le Real Madrid tape à ta porte deux fois et que vous reculez à chaque fois, c'est absurbe d'insister. L'institution est au-dessus de tout », confie une source du Real Madrid sur ce dossier.



PSG : Prolongation imminente pour Verratti

La belle histoire d'amour entre Marco Verratti et le PSG, qui a débuté depuis maintenant plus de dix ans, va continuer ! Selon les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain italien devrait signer sa prolongation de contrat dans les prochains jours et sera ainsi lié au PSG jusqu’en juin 2026.



Galtier annonce la couleur pour son avenir au PSG

Interrogé au micro de Télématin ce mardi, Christophe Galtier affiche son envie de continuer l'aventure au PSG encore longtemps : « Je me ne suis pas projeté sur l'après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de son grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite », indique l'entraîneur parisien.



PSG : Le Real Madrid prend la tête pour Endrick