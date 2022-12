Transferts : L’OM l’avoue, Longoria a fait un flop sur le mercato

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l’OM est allé chercher Luis Suarez à Grenade pour se renforcer défensivement. Une opération qui a toutefois viré au fiasco puisque le Colombien s’apprête déjà à faire ses valises. Pablo Longoria s’est donc trompé avec Suarez et du côté de l’OM, on assume d’ailleurs totalement ce flop.

Pour Luis Suarez, l’aventure à l’OM n’aura donc duré que quelques mois. Pensant que le transfert de Bamba Dieng allait être réglé, Pablo Longoria est ainsi allé chercher le Colombien pour se renforcer offensivement. 10M€ ont alors été déboursés pour recruter l’attaquant alors à Grenade. Suarez a posé ses valises à l’OM, mais dans le même temps, Dieng n’a pas quitté la Canebière. Igor Tudor s’est alors retrouvé avec de nombreux attaquants sur les bras et il a fallu faire des choix. Le natif de Santa Marta en a fait les frais, voyant son temps de jeu se réduire au fil des semaines de compétition.

Suarez va déjà quitter l’OM

Et pour Luis Suarez, le calvaire à l’OM va déjà prendre fin. Quelques mois seulement après son arrivée sur la Canebière, le Colombien va faire ses valises. Rien n’est encore officiel, mais tout serait quasiment bouclé. Suarez est de nouveau attendu en Espagne où il sera prêté à Almeria. Un prêt d’ailleurs assorti d’une obligation d’achat fixée à 8M€, à condition que le club andalou se maintienne en Liga, pour Luis Suarez qui pour rappel avait été acheté 10M€ cet été par l’OM.

« Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaitre »