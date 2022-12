Mercato - OM : Il flambe avec la Tunisie, Pablo Longoria passe à l'action

Joueur de Ferencváros en Hongrie, Aïssa Laïdoun a eu l’occasion de s’illustrer avec la Tunisie durant la Coupe du monde, et les prestations du milieu de terrain ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Pablo Longoria. L’OM s’intéresserait à l’ancien angevin et apparaîtrait à ce jour comme le club le mieux placé pour s’attacher ses services.

Alors que la Coupe du monde se dispute actuellement au Qatar, Pablo Longoria prépare de son côté le prochain mercato hivernal durant lequel l’Olympique de Marseille devrait encore se montrer actif après avoir déjà acté le prêt de Luis Suarez vers Almeria, tandis que l’avenir de Gerson et Pape Gueye reste incertain. Et le président de l’OM profiterait justement du Mondial pour identifier certaines pistes.

Pablo Longoria pourrait notamment se tourner vers l’un des internationaux tunisiens étant parvenu à s’illustrer durant la phase de poules de la Coupe du monde. D’après le journaliste hongrois Bence Bocsák, l’OM aurait coché le nom d’Aïssa Laïdouni, évoluant actuellement à Ferencváros, club ayant fait tomber l’AS Monaco en Ligue Europa en début de saison.

❌ Not true. Ripost cites HITC as a source but the article they link to is about Amrabat. Marseille is the most likely destination for Laïdouni at the moment. But as Fradi’s sporting director said, there are many clubs interested. https://t.co/vovb2jaZ3T