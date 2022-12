Transferts - OM : Longoria lance son mercato, une opération à 9M€ se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le prêt de Nuno Tavares prend fin en juin prochain, l’OM préparerait déjà sa succession. Le club marseillais pourrait accueillir un latéral gauche dès cet hiver et l’heureux élu pourrait être Ayrton Lucas. Valorisé 9M€, ce jeune joueur brésilien réalise la meilleure saison de sa carrière à Flamengo et pourrait rendre un précieux service à Igor Tudor et à son équipe.

Arrivé cet été à l’OM pour se relancer, Nuno Tavares aurait de grandes chances de retourner à Arsenal à la fin de la saison. En effet, son prêt ne comporte pas d’option d’achat et le prix réclamé par les Gunners pourrait être trop important pour Pablo Longoria, qui commence à chercher son successeur sur le marché. Et une nouvelle piste est évoquée par un journaliste brésilien.

L'OM sur les traces d'un prometteur joueur brésilien

Selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto, l’OM s’intéresserait à Ayrton Lucas. Ce latéral gauche de 25 ans réalise une saison solide à Flamengo, où il est prêté par le Spartak Moscou jusqu’au 31 décembre. Comme l’avait annoncé le journaliste Dominique Baillif il y a quelques jours, l’OM devrait débourser environ 9M€ pour mettre la main sur Ayrton Lucas.

Son prix est annoncé

« Son prêt se termine et même si Flamengo veut le garder, le Spartak a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas d’un nouveau prêt, du coup pour un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9M€. Un montant trop élevé pour Flamengo. Ayrton a montré que c’est un joueur sûr sur lequel tu peux t’appuyer, avec de belles qualités techniques… » avait confié Baillif lors d’un entretien accordé à Football Club Marseille.

L'OM déjà en difficulté dans ce dossier ?

Mais comme l’annonce Julio Miguel Neto, l’OM est déjà mal embarqué dans ce dossier. Flamengo voudrait le recruter et aurait la préférence du joueur. Toutefois, Longoria n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier Ayrton Lucas et poursuivrait son travail de persuasion . A l’approche du mercato hivernal, le président de l’OM s’active en coulisses.