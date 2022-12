Mercato - OM : Longoria tente un gros coup à 0€ en Premier League

Thibault Morlain

Le mercato hivernal approche. A partir du 1er janvier, les clubs européens pourront se renforcer, mais également recruter d'ores et déjà des joueurs qui arriveront libres à l'été. Une opportunité dont pourrait profiter Pablo Longoria. Et voilà que le président de l'OM tenterait un gros coup à 0€ en Premier League.

Alors que l'argent ne coule pas vraiment à flot à l'OM, Pablo Longoria est à l'affût de la moindre bonne opportunité pour renforcer le club phocéen. Outre des arrivées en prêt, le président olympien explore également le marché des joueurs libres. Chancel Mbemba ou encore Alexis Sanchez ont ainsi rejoint l'OM cet été gratuitement.

Mercato - OM : Longoria bientôt fixé pour la succession de Payet ? https://t.co/6KY3oe1zxV pic.twitter.com/6XGuAZv37l — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Zaha à l'OM ?

A en croire les informations de 90min , Pablo Longoria aurait toujours un oeil sur ce marché des joueurs libres. Et cela le mènerait notamment en Premier League. En effet, l'OM serait le dernier club à se mêler à la lutte pour Wilfried Zaha. En fin de contrat à Crystal Palace, l'attaquant ivoirien semble bien parti pour faire ses valises à l'issue de la saison. De quoi intéresser l'OM, qui pourrait alors réaliser un joli coup avec Zaha.

La concurrence est rude